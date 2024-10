Leipzig - RB Leipzigs Verteidiger Lukas Klostermann freut sich auf die Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp. „Für uns alle in Leipzig ist sein Wechsel zu Red Bull eine sehr positive und spannende Sache. Jürgen ist eine absolute Fußball-Ikone, der ungeheuer viel Erfahrung hat und national wie international sehr erfolgreich war“, sagte der 28-Jährige im „Kicker“-Interview.

Der frühere Liverpooler und Dortmunder Erfolgscoach (57) wird ab kommendem Jahr bei Red Bull „Head of Global Soccer“ und ist damit auch für den sächsischen Fußball-Bundesligisten zuständig. „Wir als RB Leipzig können davon nur profitieren, dass er auch uns noch mal frischen Input geben wird“, sagte Klostermann, der von der Nachricht wie alle anderen überrascht wurde, da nichts über den spektakulären Coup vorher durchgesickert war. Berührungspunkte gab es bisher außer in der Saison 2020/21 im Achtelfinale der Champions League gegen Liverpool mit Klopp aber noch nicht.

Der zuletzt häufiger verletzte Klostermann spielt bei RB wieder eine Rolle, in der Nationalmannschaft hingegen derzeit nicht mehr. Seine letzte Partie für die DFB-Auswahl bestritt der Verteidiger am 12. Juni 2023 beim 3:3 gegen die Ukraine. Über seine Perspektiven habe er mit Bundestrainer Julian Nagelsmann „bisher noch nicht gesprochen“, so Klostermann.