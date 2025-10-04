Leipzig - RB Leipzig will sich beim Bundesliga-Gastspiel in Dortmund heute (15.30 Uhr) von seiner besten Seite zeigen. Dafür fordert Cheftrainer Ole Werner „das Leistungsmaximum. Das gilt für alle Parameter, taktische, mentale, spielerische“, sagte er und ergänzte mit Blick auf das BVB-Spiel in der Champions League gegen Bilbao (4:1): „Wir konnten uns eine ganze Woche auf dieses Spiel vorbereiten, Dortmund hatte ein paar Tage weniger Vorbereitungszeit. Aber sie sind diesen Rhythmus gewohnt, sie haben eine Mannschaft, die genau hierfür zusammengestellt ist. Also dieser Fakt allein wird uns nicht zum Sieg führen, aber es ist sicher auch kein Nachteil.“

Verzichten im Kader muss Werner auf die beiden Routiniers Kevin Kampl (Infekt) und Timo Werner (muskuläre Probleme). Wie RB hat auch Borussia Dortmund zuletzt vier Bundesliga-Spiele in Serie gewonnen. Positiv für die Sachsen: Seit der Niederlage im Pokalfinale im Mai 2021 gewannen die Leipziger sieben der neun Pflichtspiele gegen Dortmund. Auch die letzte Niederlage der Dortmunder, die seit 13 Bundesliga-Partien ungeschlagen sind, gab es am 15. März bei RB.