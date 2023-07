Bruneck - Fußballprofi Xavi Simons hat offengelassen, ob er länger als das vereinbarte Jahr Leihe bei RB Leipzig bleiben will. Der 20 Jahre alte Niederländer gehört aktuell dem französischen Meister Paris Saint-Germain und ist nur bis kommenden Sommer an den Fußball-Bundesligisten gebunden. Bei einer Vorstellungsrunde im Rahmen des Trainingslagers des Clubs aus Sachsen im italienischen Bruneck sagte der Offensivspieler: „Mein Ziel ist es, meine Zeit bei RB zu genießen. Ich werde 100 Prozent geben, weiß aber nicht, was die Zukunft bringt. Was ich sagen kann: Ich werde alles für den Club geben, dann wird man sehen.“

Simons war erst im Sommer mithilfe einer Rückkauf-Option vom niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven zu PSG zurückgekehrt, entschied sich aber aufgrund mangelnder Aussichten auf viel Spielzeit für ein Leihgeschäft mit RB. Dies begründet er vor allem mit dem Ruf der Leipziger, jungen Talente viele Einsätze zu ermöglichen, Spielen in der Champions League und dem Ruf der deutschen Liga. „In der Bundesliga können sich Talente bestens entwickeln“, sagte er. „Als die Anfrage kam, wollte ich sie mit beiden Händen ergreifen.“

Simons ist ein Star seiner Generation. Der Sohn des früheren niederländischen Fußballprofis Regillio Simons ging bereits mit sieben Jahren zum FC Barcelona, wo er heutige RB-Spieler wie Dani Olmo, Ilaix Moriba oder El-Chadaille Bitshiabu kennenlernte. Mit 16 wechselte er zu Paris Saint-Germain und schloss sich dem französischen Club in diesem Sommer nach einem Jahr in Eindhoven erneut an. Sein Vertrag mit PSG läuft bis 2027.

Simons hat auf Instagram fünf Millionen Follower. Auf die Frage, ob der Ruhm geplant gewesen sei, sagte er: „Es war nie mein Plan, ein Instagram-Star zu sein. Ich habe nur ein Ziel im Leben, und das ist, Profifußballer und die beste Version meiner selbst zu sein.“