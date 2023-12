RB Leipzig hat bei der Terminierung der Spieltage 19 bis 26 gleich zwei Top-Duelle am Samstag erhalten. Gegen Union Berlin müssen die Sachsen an einem Sonntag ran.

Leipzig - RB Leipzig wird seine Bundesliga-Partie beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München am 24. Februar als Samstag-Topspiel um 18.30 Uhr austragen. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mit der genauen Terminierung der Begegnungen vom 19. bis zum 26. Spieltag bekannt. Das Spitzenspiel beim derzeitigen Tabellendritten VfB Stuttgart bestreitet der Viertplatzierte aus Leipzig am 27. Januar (15.30 Uhr). Eine Woche später spielt RB dann sonntags um 17.30 Uhr gegen den 1. FC Union Berlin.

Ein weiteres Topspiel an einem Samstag (18.30 Uhr) bekam die Mannschaft von Trainer Marco Rose am 17. Februar gegen seinen Ex-Club Borussia Mönchengladbach. Vor dem entscheidenden Achtelfinal-Rückspiel am 6. März bei Real Madrid in der Champions League muss Leipzig samstags am 2. März (15.30 Uhr) beim VfL Bochum antreten. Weitere terminierte Spiele sind am 10. Februar (15.30 Uhr) beim FC Augsburg, am 9. März (15.30 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 sowie am 15. März (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln.