Leipzig - RB Leipzigs Abwehrchef Willi Orban fällt für die Länderspiele der Ungarn kurzfristig aus. Der 31-Jährige, der nach einem Außenbandriss im Knie erst Ende Januar sein Comeback in der Fußball-Bundesliga feierte, hat leichte Adduktoren-Probleme. Das teilten sein Club und der ungarische Fußball-Verband am Donnerstag mit. Die Ungarn treffen an diesem Freitag (20.45 Uhr) in der Puskás Aréna in einem Freundschaftsspiel auf die Türkei. Am Dienstag (19.00 Uhr) geht es dann daheim gegen den Kosovo.