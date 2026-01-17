Das 0:6 vom ersten Spieltag der Saison steckt noch in den Köpfen der Sachsen. Im Rückspiel haben sie nichts zu verlieren.

Leipzig - RB Leipzig geht mit dem Ziel ins Top-Spiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern München, allen zu zeigen, dass man sich im Laufe der Saison enorm weiterentwickelt hat. Das 0:6 vom 1. Spieltag soll in der Partie zum Rückrundenauftakt aus den Köpfen gelöscht werden. Man werde sich nicht nur am Gegner orientieren, sondern auch die eigenen Stärken ins Spiel bringen und versuchen, damit die Bayern zu ärgern, kündigte Trainer Ole Werner an.

Verzichten muss RB auf Jung-Nationalspieler Assan Ouédraogo, bei dem in der Partie gegen den SC Freiburg (2:0) erneut eine Verletzung in der Kniekehle aufgetreten ist. Für ihn rückt mit Benjamin Henrichs ein anderer Nationalspieler in den Kader, der nach einem Jahr Verletzungspause sein Comeback geben könnte. Henrichs hatte sich die Achillessehne beim 1:5 gegen die Bayern in der vorigen Saison gerissen und seitdem gefehlt.