Seit knapp zehn Jahren spielt RB Leipzig in der Bundesliga. Zu den zwei Pokalsiegen sollen weitere Titel hinzukommen – und weitere Ziele sollen auch erreicht werden.

Leipzig - RB Leipzig sieht nach knapp zehn Jahren Fußball-Bundesliga weiter Luft nach oben. Zwar hätte der Verein ein „überragendes Jahrzehnt“ in der höchsten nationalen Klasse absolviert, doch sich „dauerhaft in der Champions League zu etablieren, regelmäßig die Ligenphase zu überstehen und in Achtel-, Viertel- und Halbfinals zu kommen, lautet das Ziel“, sagte der Vorstandsvorsitzende von RB Leipzig, Johann Plenge, dem Newsportal RB Live.

Auch national sind die Ziele abgesteckt. „Wer zweimal den DFB-Pokal gewonnen hat, will ihn auch ein drittes und viertes Mal gewinnen“, sagte der 40-Jährige.

In der Bundesliga wird laut dem Juristen der Platz hinter dem Rekordmeister angepeilt. Man erkenne Bayern München als klare sportliche Nummer eins an, „wollen jedoch dauerhaft der erste Herausforderer werden. Da sind wir noch nicht, auch wenn wir gerade Tabellenzweiter sind.“ Nach einer misslungenen Spielzeit mache sich die Mannschaft aber wieder auf, in Zukunft „ein Challenger für Bayern München zu werden.“