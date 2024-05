Leipzig - RB Leipzig hat für die kommende Saison die deutsche U20-Nationaltorhüterin Lina von Schrader verpflichtet. Das teilte der Verein am Freitag mit. Die 20-Jährige kommt von der TSG Hoffenheim an den Leipziger Cottaweg und erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2026. „Mit diesem Transfer binden wir eines der größten deutschen Talente bis 2026 an uns. Nach dem Abgang von Gina Schüller, war es unser Ziel, den Konkurrenzkampf auf der Torwartposition mit Elvira Herzog und Eve Boettcher zu erhöhen. Das ist uns mit Linas Verpflichtung gelungen“, sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchen-Fußball bei RB.