Leipzig - RB Leipzig testet bei der ersten US-Tour auch gegen den Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers. Zudem teilte der Fußball-Bundesligist auch seinen zweiten Stopp mit. Es wird Miami sein. Nach dem Gastspiel in New York vom 28. Juli bis zum 1. August wird RB vom 1. bis 3. August in Miami weilen und dort im Chase Stadium am 3. August (19.30 Uhr/ Ortszeit) gegen die Wolverhampton Wanderers spielen. Das Team mit den ehemaligen Leipzigern Hee-Chan Hwang (2020-2021) und Matheus Cunha (2018-2020) kam in der abgelaufenen Saison auf Rang 14.

Die Sachsen starten ohne ihre bei der Europameisterschaft weilenden Profis am 4. Juli ins Training für die neue Saison. Vom 28. Juli bis 4. August geht es dann ins US-Trainingslager. Dort trifft das Team von Marco Rose am 31. Juli um 20.00 Uhr Ortszeit in der Red Bull Arena in Harrison im US-Bundesstaat New Jersey auf den englischen Top-Club Aston Villa.

Fehlen werden dort allerdings die RB-Spieler, die bei der EM das Halbfinale erreicht haben oder bei Olympia in Paris spielen. Die Nationalspieler werden je nach Turnierverlauf mit ihren Teams später in die Vorbereitung starten. Nach der ersten Runde im DFB-Pokal (16. bis 18. August) startet die Bundesliga-Saison am 23. August.