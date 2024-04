RB Leipzig wird seine Saisonvorbereitung im Sommer in New York absolvieren. Dort gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

Leipzig - RB Leipzig geht in der Vorbereitung zur kommenden Saison neue Wege. Der Fußball-Bundesligist bezieht erstmals ein Trainingslager in Übersee, zieht vom 28. Juli bis 4. August nach New Jersey. Das teilte der Club am Donnerstag mit.

Die Akademie von Schwesterclub New York Red Bulls dient als Basis, dort gibt es ein Wiedersehen mit dem im Januar in die USA gewechselten Fan-Liebling Emil Forsberg. Am 31. Juli (20.00 Uhr/Ortszeit) ist ein Testspiel gegen Aston Villa terminiert, ein zweites Spiel ist noch in der Planung.

„Gerade im Hinblick auf die WM 2026 sind die USA einer der spannendsten Sportmärkte weltweit, die Begeisterung für den Fußball steigt zunehmend“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Geschäftsführer Johann Plenge meinte: „Das ist ein wichtiger Schritt für uns, aber auch für die Bundesliga, die in den USA zu Recht einen besonderen Ruf genießt.“