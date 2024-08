Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat mit seinem 16-jährigen Talent Viggo Gebel eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart. Der bestehende Vertrag mit dem Offensivspieler lief ursprünglich bis 2026. Da Gebel noch nicht 18 Jahre alt ist, konnte er noch keinen Profivertrag unterzeichnen.

Der Außenbahnspieler ist die Entdeckung der Leipziger Saisonvorbereitung. Er gehörte von Beginn an zum RB-Kader und wurde in den Testspielen gegen Aston Villa, Wolverhampton Wanderers und Paris Saint-Germain bereits eingesetzt. Der gebürtige Leipziger durchlief ab der U11 alle Nachwuchsmannschaften, in der vergangenen Saison fiel er in der U17 bereits durch 13 Treffer und zehn Vorlagen in 24 Spielen auf.

Rose stellt Bundesliga-Einsätze in Aussicht

Trainer Marco Rose ist voll des Lobes über Gebel. „Er hat es sensationell in der Vorbereitung gemacht. Deshalb werden wir ihn auch dabei behalten. Er hat sich für unseren Kader qualifiziert“, sagte Rose nach dem 1:1-Testspiel gegen PSG. Gebel sei klar im Kopf, frech, aggressiv. „Er hat einen guten Auslöser im Pressing, er geht durch, er hat ein gutes Gefühl für die Räume mit Ball. Der Junge ist ein guter Fußballer, der vieles mitbringt. Er ist nicht der Tempospieler, sondern einer aus dem Halbfeld. Wenn er so weitermacht, wird er diese Saison Bundesliga spielen, weil er so gut gearbeitet und performt hat“, sagte Rose.