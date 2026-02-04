Die Deutsche Fußball-Liga hat die Spieltage 25 bis 27 zeitlich angesetzt. RB Leipzig spielt dabei innerhalb von fünf Tagen gegen den VfB Stuttgart und die TSG 1899 Hoffenheim.

Frankfurt/Main - RB Leipzig muss sich innerhalb von fünf Tagen mit der Konkurrenz um die internationalen Startplätze der Fußball-Bundesliga messen. Nachdem die Deutsche Fußball-Liga die Spieltage 25 bis 27 Termingenau angesetzt hat, beschließt die Mannschaft von RB-Trainer Ole Werner am Sonntag, den 15. März den 26. Spieltag mit der Auswärtspartie beim VfB Stuttgart (19.30 Uhr/DAZN). Fünf Tage später eröffnen die Leipziger den 27. Spieltag mit der Begegnung gegen die TSG 1899 Hoffenheim (20.30 Uhr/DAZN).

Zur gewohnten Anstoßzeit samstags um 15.30 Uhr treten die Bullen am 25. Spieltag am 7. März gegen den FC Augsburg an. In den Spielen davor muss sich RB auf jeweils verschiedene Anstoßzeiten einstellen.

Am kommenden Sonntag steht die Partie des 21. Spieltags beim 1. FC Köln (15.30 Uhr) an. Sieben Tage später ist der VfL Wolfsburg zu Gast (17.30 Uhr). Am 21. Februar kommt Borussia Dortmund zum Bundesliga-Topspiel (18.30). Am 1. März beschließt Leipzig beim Hamburger SV (19.30 Uhr) den 24. Spieltag.