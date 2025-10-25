Leipzig - RB Leipzig reist mit gemischten Gefühlen zum FC Augsburg. Zwar sind die Sachsen seit 15 Duellen mit den Fuggerstädtern bei neun Siegen und sechs Remis unbezwungen, doch der letzte Sieg beim FCA ist auch schon fünf Jahre her. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Spiel in Augsburg je Spaß gemacht hat“, sagte Mittelfeldspieler Xaver Schlager. Cheftrainer Ole Werner, der im Duell der aktuell zweikampfstärksten Bundesliga-Teams ein „intensives Spiel mit vielen eins-zu-eins-Duellen“ erwartet, möchte nach dem mühsamen Sieg gegen den Hamburger SV vor allem Fortschritte sehen.

„Wir wollen noch mehr Dominanz entwickeln und wenn wir führen, müssen wir noch dominanter sein, um das Spiel zu entscheiden. Das sind die nächsten Entwicklungsschritte“, sagte der 37 Jahre alte Fußballlehrer vor dem Auswärtsspiel des Tabellenzweiten in Augsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky).