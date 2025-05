Bei Werder Bremen fallen allein vier Leipziger Stammspieler aus. Dafür ist ein Stammkeeper zurück. Seinen möglichen Einsatz will Trainer Löw aber nicht verraten.

RB Leipzig in Bremen zum Siegen verdammt

RB Leipzigs Trainer Zsolt Löw muss mit seinem Team in Bremen gewinnen, um noch eine Chance auf die Champions League zu haben.

Leipzig - RB Leipzig muss im Saisonendspurt liefern. Bereits in Bremen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) zählt nichts anderes als ein Sieg. „Es geht um viel. Wir möchten unsere Hausaufgaben erledigen und die letzten beiden Spiele gewinnen, um unsere Restchance auf einen Champions-League-Platz zu erhalten“, sagte RB-Interimstrainer Zsolt Löw vor der kniffligen Aufgabe an der Weser: „Werder hat auch das Ziel, noch Richtung Europa zu klettern. Es wird ein hochinteressantes Spiel.“

Pünktlich zum Saisonendspurt ist auch Peter Gulacsi zurück, der sich beim Zusammenprall im Kiel-Spiel vor drei Wochen eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. „Pete ist fit und hat eine sehr gute Trainingswoche gehabt. Wir haben grünes Licht von den Ärzten“, sagte Löw, der allerdings nicht verraten wollte, ob der ungarische Nationaltorhüter oder der Belgier Maarten Vandevoordt in der Startelf steht, auch wenn „die Entscheidung gefallen ist“.

Ausfallen werden auf jeden Fall David Raum, Kevin Kampl (beide gelbgesperrt) und Amadou Haidara (Knieverletzung). Auch Abwehrchef Willi Orban ist noch nicht einsatzfähig.