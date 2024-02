Nach dem ersten Zu-Null-Spiel seit Ende Oktober und dem Startelf-Comeback von Orban gibt Rose seinem Kapitän auch in Augsburg das Ok für die Anfangself.

Leipzig - Abwehrchef Willi Orban soll auch beim FC Augsburg für ein Zu-Null-Spiel sorgen. Der Kapitän steht nach seinem Startelf-Comeback gegen Union Berlin (2:0) auch an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga bei den Fuggerstädtern in der Anfangself von RB Leipzig. „Mit dem Wissen, dass jetzt viele Spiele kommen, war uns wichtig, dass wir sie nicht priorisieren. Das heißt, dass ein Champions-League-Spiel nicht wichtiger als ein Bundesliga-Spiel ist. Willi wird in Augsburg natürlich anfangen“, sagte Trainer Marco Rose mit Blick auf das Achtelfinal-Hinspiel am kommenden Dienstag gegen Real Madrid. Fehlen wird gegen die Schwaben allerdings Amadou Haidara, der nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup den Kader erstmals komplettierte. „Er hat ein bissl eine Schwellung im Knie drin, die behandeln wir jetzt“, sagte Rose, der in Augsburg „eine unangenehme Aufgabe“ erwartet.