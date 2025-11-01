Quervergleiche nach zuletzt vier Niederlagen gegen Stuttgart möchte Ole Werner nicht vornehmen. Vielmehr will er sein Team top auf das Duell mit dem Tabellendritten einstellen.

Leipzig - Ole Werner erwartet mit RB Leipzig ein Duell auf Augenhöhe mit dem VfB Stuttgart. „Es wartet ein Gegner, der in meinen Augen der Beste ist seit Bayern. Es ist ein Spiel, welches sich in den kleinen Momenten entscheiden könnte. Beide Mannschaften sind in einem guten Rhythmus und in einem guten Flow“, sagte der RB-Cheftrainer vor dem Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). Nach vier Pflichtspiel-Niederlagen hintereinander gegen die Schwaben möchte er keine Vergleiche zu früheren Spielen ziehen: „Dafür hat sich bei uns zu viel verändert.“

Mit einem Sieg würde Werner einen Startrekord hinlegen. Bislang verbuchte er nach dem 0:6 zum Auftakt in München sechs Siege und ein Remis aus den ersten acht Bundesliga-Partien. Mit drei Punkten gegen den VfB wären es 22 Zähler. Den bislang besten Saisonauftakt legte RB in der Premierensaison 2016/17 unter Ralph Hasenhüttl hin, damals gab es nach neun Spielen 21 Punkte.