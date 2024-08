Leipzig - Der Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den Betroffenen und Verletzten des Riesenrad-Brandes beim Highfield-Festival am Störmthaler See sein Mitgefühl ausgedrückt. „Mit großer Bestürzung hat RB Leipzig von dem Großbrand auf dem #Highfield-Festival erfahren“, postete der Verein noch in der Nacht bei X. „Wir sind in Gedanken bei den Betroffenen und wünschen allen Verletzten eine baldige und gute Genesung.“

Bei dem Rockfestival geriet am Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache zunächst eine der Gondeln des Riesenrads in Brand, das Feuer griff dann auf eine zweite Gondel über. Mindestens 23 Menschen wurden nach aktuellem Stand verletzt, darunter auch Ersthelfer und Polizisten.