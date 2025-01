Razzia in Drogenszene: Kokain, Luxusuhren und Goldbarren

Bei der Razzia in Drogenmilieu fand die Polizei neben den Wertgegenständen rund 450 Gramm Kokain, 100 Gramm Marihuana und 30 Gramm einer anderen weißen Substanz. (Symbolbild)

Berlin - Bei Durchsuchungen im Drogenmilieu hat die Berliner Polizei Rauschgift, zwei Luxusuhren, zwei Goldbarren, ein Auto und 200.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Die vier Wohnungen oder andere Räume in Schöneberg und Schmargendorf wurden bereits am Montag von der Polizei mit Hunden und dem Zoll durchsucht, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

Ein 31-jähriger Mann soll mit Drogen gehandelt haben, in den Räumen fand die Polizei neben den Wertgegenständen rund 450 Gramm Kokain, 100 Gramm Marihuana und 30 Gramm einer anderen weißen Substanz. Unter Verdacht stand auch ein 20-jähriger Mann, der der Komplize gewesen sein soll.