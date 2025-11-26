Bei einer Razzia in neun Wohnungen in Brandenburg hat die Polizei Waffen und Cannabis sichergestellt. Die Ermittler nehmen zwei Verdächtige fest.

Am Morgen rückten Polizisten zu Durchsuchungen in neun Wohnungen in Frankfurt (Oder) und in der Region Märkisch-Oderland aus. Es geht um Drogen und Gewaltdelikte. (Symbolbild)

Frankfurt (Oder)/Seelow - Die Polizei in Brandenburg ist mit neun Durchsuchungen in Frankfurt (Oder) und im Landkreis Märkisch-Oderland gegen Kriminelle wegen Gewalttaten und Drogen vorgegangen. Die Ermittler fanden bei der Razzia in den Wohnungen am Morgen Hieb- und Stichwaffen sowie echt aussehende Waffen, die scharfen Schusswaffen ähnelten. Das teilte die Polizeidirektion Ost mit.

Zwei von neun Verdächtigen wurden festgenommen, sie sollen am Donnerstag vor den Haftrichter kommen, wie ein Sprecher sagte. Dann entscheidet sich, ob sie in Untersuchungshaft müssen.

Die Polizei stellte auch Cannabis in nicht geringer Menge und chemische Substanzen sicher. Bei den Durchsuchungen waren unter anderem Spürhunde mit im Einsatz.

Die Aktion richtete sich gegen sieben Männer und eine Frau im Alter von 19 bis 35 Jahren. Seit Monaten wird gegen sie ermittelt. Im Laufe der Polizeiaktion kam dann eine weitere Frau zum Kreis der Verdächtigen dazu. Es geht dem Polizei-Sprecher zufolge unter anderem um Körperverletzungen und Raubstraftaten.