In Niedersachsen rückt der Zoll zu Durchsuchungen in drei Landkreisen aus - es geht um nicht gezahlte Sozialversicherungsbeträge. (Symbolbild)

Osnabrück - Im Kampf gegen Schwarzarbeit sind Zoll und Polizei mit über 140 Einsatzkräften zu Durchsuchungen in drei niedersächsischen Landkreisen ausgerückt. In einem Verfahren gegen sechs Hauptbeschuldigte seien am Dienstag 14 Geschäftsräume und Wohnungen in den Landkreisen Leer, Emsland und Vechta durchsucht worden, teilten Staatsanwaltschaft Osnabrück und Hauptzollamt Oldenburg mit. Die Beschuldigten sollen in einer unbekannten Zahl von Fällen keine Sozialversicherungsbeiträge für ihre Arbeitnehmer gezahlt haben.

In dem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren geht es den Angaben zufolge um das Metallbaugewerbe und den Verdacht des bandenmäßigen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie Lohnsteuerhinterziehung. Das Verfahren wird bei Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen geführt.

Beschuldigte sollen undurchsichtiges Firmennetz betrieben haben

„Um die Entlohnung ihrer Arbeitnehmer unter anderem an den Sozialversicherungsträgern vorbei buchhalterisch verschleiern zu können, sollen die Beschuldigten im Zeitraum von November 2023 bis heute ein undurchsichtiges Firmennetz betrieben haben“, sagte Stephanie Grotheer, die Leiterin des Hauptzollamts Oldenburg.

Bei den Durchsuchungen wurden Geschäftsunterlagen und Datenträger sichergestellt. Offene Rechnungsbeträge von Auftraggebern über 168.000 Euro und 6.200 Euro wurden gepfändet. Es bestehe der Verdacht, dass diese Summen mit den illegalen Beschäftigungsverhältnissen zusammenhängen. Die Auswertung der Beweismittel soll in den kommenden Wochen erfolgen, die Ermittlungen dauern an.