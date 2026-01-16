Die Polizei ermittelt gegen eine Bande mutmaßlicher Drogenhändler aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Was bei Wohnungsdurchsuchungen alles gefunden wurde.

Aken/Köthen - Die Polizei hat im Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Wohnungen mutmaßlicher Drogenhändler durchsucht. Dabei sei ein 39 Jahre alter Verdächtiger festgenommen worden, teilte die Ermittlungsbehörde mit. Zudem seien elf Cannabis-Pflanzen, 350 Gramm Cannabis sowie Amphetamine sichergestellt worden. Die Ermittler fanden außerdem mehrere Waffen und beschlagnahmten Computertechnik.

Die Ermittlungen richteten sich gegen insgesamt neun Beschuldigte im Alter von 20 bis 44 Jahren. Die Durchsuchungen fanden am Donnerstag in Aken und Köthen statt. Gegen den 39-Jährigen wurde nun ein Haftbefehl erlassen.