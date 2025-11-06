Zahlreiche Beweismittel hat die Polizei bei Durchsuchungen in Halle und im Saalekreis beschlagnahmt. Die Verdächtigen sind 16 bis 74 Jahre alt.

Halle - Mit einer großangelegten Razzia ist die Kriminalpolizei in Halle und im Saalekreis gegen die Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie vorgegangen. Bei 24 Männern im Alter von 16 bis 74 Jahren fanden am Mittwoch Durchsuchungen statt, wie die Polizei mitteilte. Gegen die Verdächtigen wurde demnach schon seit Längerem ermittelt - neben der Verbreitung und dem Erwerb von Kinderpornografie auch wegen Internetkriminalität.

Am Mittwoch wurden nun 25 Gebäude in Halle durchsucht und eins im Saalekreis. Dabei sei eine Vielzahl von Datenträgern und weitere Beweismittel sichergestellt worden. Festgenommen wurde niemand. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden weitere drei Verstöße gegen das Waffengesetz, zwei Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und fünf Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz registriert. Weiterhin wurden sieben Kindeswohlgefährdungen festgestellt.