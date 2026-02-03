Berlin - Bei einem Raubüberfall auf ein Juwelier- und Uhrengeschäft in Berlin-Neukölln sind der Inhaber und eine Mitarbeiterin verletzt worden. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei sollen drei maskierte Männer den 51-jährigen Inhaber in Rudow mit einer unbekannten Flüssigkeit übergossen und mit Schlägen und Tritten zu Boden gebracht haben. Die Tat ereignete sich am Montagmorgen, wie die Polizei mitteilte.

Die Männer forderten den Angaben nach den 51-Jährigen auf, den Tresor zu öffnen und entnahmen daraus Wertgegenstände. Währenddessen erschien eine 57-jährige Mitarbeiterin. Auch sie sei mit der Flüssigkeit übergossen und bedroht worden. Zudem sei sie genötigt worden, eine Kasse des Geschäfts zu öffnen, hieß es weiter. Anschließend flüchteten die Männer mit Wertgegenständen aus dem Tresor, jedoch ohne Beute aus der Kasse.

Die Polizei äußerte sich nicht, um was für eine Flüssigkeit es sich handelte und wie hoch die Summe der entwendeten Beute war. Der Inhaber des Geschäfts erlitt demnach Hämatome und eine Prellung, die Mitarbeiterin klagte über Kopf- und Nackenschmerzen. Beide wurden in einem Krankhaus ambulant behandelt. Das Fachkommissariat für Raubdelikte übernahm die Ermittlungen.