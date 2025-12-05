Mitten in Bremen wird ein 100 Jahre alter Mann überfallen. Monate später sind die Ermittler sicher, einen Täter identifiziert zu haben. Suchen müssen die Beamten den Mann aber nicht mehr.

Fahndungserfolg für die Bremer Polizei nach einem Angriff auf einen 100 Jahre alten Mann. (Symbolbild)

Bremen - Nach einem Raubüberfall auf einen 100-Jährigen in Bremen haben die Ermittler einen Erfolg bei der Tätersuche gemeldet. Ein 20-Jähriger sei durch Bilder und DNA-Spurentreffer identifiziert worden, teilte die Polizei mit. Der Mann sitzt demnach bereits wegen einer anderen Straftat in Bremen im Gefängnis.

Die Beamten werfen dem 20-Jährigen vor, im Mai dem 100 Jahre alten Mann mit Gewalt eine wertvolle Armbanduhr vom Handgelenk gerissen zu haben. Der Schwiegersohn des Opfers wurde ebenfalls angegriffen. Die Ermittlungen zum Diebesgut und weiteren Komplizen dauern an.