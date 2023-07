Hennigsdorf - Ein 34-Jähriger hat in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) einen 39-Jährigen mit einem Messer bedroht und wollte so Schulden eintreiben. Der 34-Jährige habe den Mann am frühen Sonntagabend draußen abgepasst und unter Vorhalten des Messers in dessen Wohnung begleitet, um Geld von ihm zu bekommen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Nach eigenen Angaben schuldet der Bedrohte dem 34-Jährigen tatsächlich Geld - allerdings nicht in der geforderten Höhe. Dem 39-Jährigen gelang es unter einem Vorwand, in die Nachbarwohnung zu fliehen. Von dort habe er die Polizei alarmiert. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen.