Zwei Männer sollen in Pankow den Song „L’Amour toujours“ mit rassistischen Parolen gesungen haben - als ein Mann die Männer aufforderte, das zu lassen, sollen sie zugeschlagen haben.

Berlin - Zwei Männer sollen in Berlin-Pankow „Ausländer raus“ in der Melodie des Partyhits „L'Amour toujours“ von Gigi D'Agostino gesungen und anschließend einen Mann verprügelt haben. Gegen einen 57-Jährigen und einen 33-Jährigen wurde nun Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Angeschuldigten schweigen demnach zu den Vorwürfen.

Laut Staatsanwaltschaft sollen die Männer das Lied am Morgen des 16. Dezember 2025 gesungen haben. Ein 36-Jähriger soll die Männer gebeten haben, das zu lassen. Die Männer sollen ihn so stark gestoßen haben, dass er auf die Fahrbahn stürzte. Die Angeschuldigten sollen ihm dann mehrfach gegen den Kopf getreten und geschlagen haben. Der Mann erlitt mehrere Verletzungen am Kopf und an den Knien. Auch brach ihm ein Schneidezahn ab.

Im Zusammenhang mit dem Lied „L’Amour toujours“ gibt es immer wieder Schlagzeilen, weil wiederholt Menschen dazu rassistische Parolen gebrüllt hatten. Für Aufsehen hatte etwa ein entsprechendes Video vom Pfingstsamstag 2024 aus einem Club auf Sylt gesorgt.