Klosterdorf - Ein Nachbarschaftsstreit wegen des Lärms eines Rasenmähers am Mai-Feiertag ist in Klosterdorf im Kreis Märkisch-Oderland eskaliert. Ein 72-Jähriger schmiss am 1. Mai seinen motorbetriebenen Rasenmäher an, wie die Polizei mitteilte. Ein 45 Jahre alter Nachbar beschwerte sich darüber. Er forderte den Rentner vergeblich auf, das Gerät auszumachen. Im Streit soll der 72-Jährige dann zu einer Holzlatte gegriffen und den Nachbarn in den Bauch gestoßen haben, wie die Polizei es schilderte. Der 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.