Die Lines von „Mona Lisa Motion“ können viele Teenager sehr wahrscheinlich textsicher mitrappen. In Berlin geht das jetzt an zwei Tagen auch live, bei einem Konzert der Rapperin Zah1de.

Berlin - Die Rapperin Zah1de hat am Freitag in Berlin den Startschuss für ihre erste Deutschland-Tour gegeben. Die 15-Jährige trat in der Uber Eats Music Hall zusammen mit Mitgliedern ihrer Tanzschule Lunatix auf, in der die Berlinerin seit fünf Jahren trainiert. Unter den Konzertbesuchern waren viele Kinder mit ihren Eltern. Die jungen Fans sangen textsicher mit, kreischten und jubelten.

Am Samstag ist in der Halle ein zweites Konzert geplant, dann geht es für die Musikerin weiter nach Neumünster in Schleswig-Holstein. Alle drei Konzerte seien ausverkauft, sagte eine Sprecherin des Veranstalters. Für die Open-Air-Konzerte im Sommer gebe es noch Karten.

Rapperin ging mit Tiktoks viral

Im Dezember ist das Debütalbum mit dem Namen „Pretty Privilege“ der 15-Jährigen erschienen. Zahide Kayaci, so ihr bürgerlicher Name, wurde 2010 in Kreuzberg geboren und hat türkische Wurzeln. Die Karriere der Teenagerin begann nicht im Tonstudio, sondern vor der Smartphone-Kamera: Mit kurzen TikToks in der Berliner Tanzschule ging sie viral. Gemanaged wird Zah1de von Lunatix-Chef Serdar Bogatekin, der in vielen ihrer Songs und Videos als „Serdar Abi“ eine Rolle spielt und auch das Show-Konzept für ihre Tour entwickelt hat.

Mit ihren Videos trifft die Rapperin einen Nerv. Rund 8,5 Millionen Follower hat sie allein auf Tiktok, Hunderttausende folgen ihr auf Instagram und YouTube. 2025 wurde Zah1de in München mit dem Bambi in der Kategorie „Shootingstar“ ausgezeichnet. Rapperin Shirin David überreichte den Preis und bezeichnete die Newcomerin gar als Vorbild.