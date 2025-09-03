Bei Instagram wirbt die Rapperin für ihren Dreh auf der Straße mitten in der Hauptstadt. Es kommen auch etliche Menschen. Doch das Schauspiel währt nur kurz.

Berlin - Die Rapperin Ikkimel („Keta und Krawall“) hat in Berlin einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Berlinerin wollte an der Warschauer Straße unter der Brücke ein Musikvideo für ihr neues Album aufnehmen, wie sie bei Instagram schrieb. „Kommt rum!!“, forderte sie ihre Follower auf.

Nach Angaben der Polizei kamen etwa 450 Menschen nach Friedrichshain zum geplanten Drehort. Auch Polizisten waren vor Ort. Laut „B.Z.“ waren Beamte der Bundes- und Landespolizei im Einsatz. Die Rapperin hatte offensichtlich die Versammlung nicht angemeldet, so dass diese recht schnell für beendet erklärt wurde. Die Fans zogen dann anstandslos wieder ab, wie ein Polizeisprecher sagte.