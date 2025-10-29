Die Rapperin spricht offen über Ängste und Selbstliebe. Dafür wird Badmómzjay nun von dem Magazin „Glamour“ ausgezeichnet. Was sie ihren jungen Fans mitgeben will.

Berlin - Rapperin Badmómzjay (23, „Ohne Dich“) wird vom Magazin „Glamour“ als „Gamechanger“ geehrt. Sie zeige, dass Mut und Verletzlichkeit zusammengehören, teilte die Zeitschrift zur Begründung mit. Sie sprenge Grenzen, zeige Haltung und setze neue Maßstäbe.

Die Künstlerin aus Brandenburg gehöre zu den „einflussreichsten Stimmen des deutschsprachigen Musikbusiness“. Badmómzjay, die bürgerlich Jordan Napieray heißt, soll am 14. November bei dem „Women of the Year“-Award in Berlin ausgezeichnet werden. Dort werden Frauen geehrt, die den Zeitgeist prägen und einen Beitrag für die Stärkung der Selbstbestimmung von Frauen leisten.

„Ich weiß, wie schwer es ist, jung zu sein“

In Badmómzjays persönlichen Texten geht es oft um Themen wie Selbstliebe, Selbstbestimmung, Sexismus oder eigene Ängste. Besonders wichtig sei ihr das Thema mentale Gesundheit, sagte die Rapperin der „Glamour“: „Meine Fans sind sehr jung, und ich weiß, wie schwer es ist, jung zu sein – besonders in dieser Zeit“.

Sie selbst sei mit Depressionen und Panikstörungen aufgewachsen. „Ich möchte zeigen: Ich bin genauso wie ihr. Und ich will dazu ermutigen, sich Hilfe zu holen – Therapie ist nichts Schlimmes“. Der „Women of the Year“-Award von „Glamour“ ist eine internationale Eventreihe mit Veranstaltungen in den USA, Großbritannien, Spanien und Mexiko.