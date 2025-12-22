Cem Özdemir feiert seinen 60. – und ein prominenter Musiker kommt zum Gratulieren. Woher kommt die Verbindung zwischen dem Grünen-Politiker und dem Rapper?

Stuttgart - Grünen-Spitzenpolitiker Cem Özdemir hat zu seinem 60. Geburtstag Besuch von Rapper Haftbefehl bekommen. Ein gemeinsames Foto postete der niedersächsische FDP-Politiker Murat Kalmis auf seinem Instagram-Profil. „Hammer Abend, es war mir eine Freude“, kommentierte Özdemir das Foto. Özdemir tritt als Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März 2026 an, um Nachfolger von Winfried Kretschmann zu werden.

Er habe den Musiker vor Kurzem über einen gemeinsamen Freund kennengelernt, sagte Özdemir auf Anfrage. „Es hat mich sehr berührt, dass er und seine Frau auf meiner Geburtstagsfeier vorbeigekommen sind, um mit mir anzustoßen.“ Die „stille Stärke und Bescheidenheit“ habe ihn beeindruckt, so Özdemir. Der Grünen-Politiker hat am 21. Dezember Geburtstag.

Dokumentation auf Netflix zeigt Leben und Leiden

Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, gilt als derzeit größter Star der Deutschrap-Szene. Im Oktober 2025 wurde die Netflix-Dokumentation „Babo - Die Haftbefehl-Story“ veröffentlicht, die zum großen Streaming-Hit wurde. Die Dokumentation zeigt schonungslos sein Leben, seinen Aufstieg als Musiker bis hin zu seinen psychischen Problemen und seiner schweren Drogenabhängigkeit, die ihn fast das Leben kostete.

Özdemir zeigte sich beeindruckt von dem Film. Seine Kinder hätten darauf bestanden, dass er die Dokumentation anschaue. „Die Dokumentation zeigt auf herzzerreißende und zutiefst menschliche Weise die Beziehung zwischen Trauma und Sucht - und die zerstörerischen Folgen von Drogenkonsum: Wie die Suche nach einem Ausweg aus dem Unerträglichen letztlich das Leid noch verstärken kann, das man eigentlich betäuben möchte“, sagte der Grünen-Politiker.

Nach der Veröffentlichung der Netflix-Dokumentation gab Haftbefehl im November 2025 erste Konzerte, bei denen er verkündete, dass er „clean“ sei und keine Drogen mehr nehme.