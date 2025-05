Weil ein 74-Jähriger in Gera in seiner Wohnung randalierte, verständigten Anwohner die Polizei. Den Beamten drohte er mit einem Messer. Nicht einmal Reizgas konnte ihn stoppen.

Ein 74-Jähriger hat am Dienstag in Gera für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. (Symbolbild)

Gera - Weil er in seiner Wohnung randalierte, hat ein 74-jähriger Mann in Gera am Dienstag für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Nachbarn hatten die Einsatzkräfte verständigt. Weil eine Gefahr für weitere Anwohner nicht ausgeschlossen werden konnte, rückten Polizei und Rettungswagen an, teilte die Landespolizeidirektion Gera mit.

Stark alkoholisierter Mann verschanzte sich in seiner Wohnung

Weil der Mann die eintreffenden Beamten mit einem Messer bedrohte und auch durch Reizgas nicht gestoppt werden konnte, rief die Polizei weitere Einsatzkräfte hinzu. Die Plauensche Straße musste deshalb im Bereich des Einsatzes zeitweise voll gesperrt werden, hieß es weiter. Die Polizei rief am Vormittag dazu auf, den Bereich zu meiden, um die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern.

Der 74-Jährige hatte sich in seiner Wohnung verschanzt. Gegen Mittag konnte er dort von den Beamten überwältigt werden. Er erlitt leichte Verletzungen und musste medizinisch behandelt werden, teilte die Polizei mit. Der Mann war offenbar stark alkoholisiert. Sein Tatmotiv ist bislang unklar. Auch werde noch ermittelt, ob er sich womöglich „in einer psychischen Ausnahmesituation befand“. Weitere Verletzte gab es nicht.