Der Leipziger Stadtteil Connewitz gilt als ein Hotspot der linken Szene. Immer wieder gibt es Randale - so auch in der letzten Nacht.

Randale in Leipzig-Connewitz - Staatsschutz ermittelt

Randale in Leipzig-Connewitz - der Staatsschutz ermittelt. (Symbolbild)

Leipzig - Unbekannte haben in der Nacht im Leipziger Stadtteil Connewitz Barrikaden errichtet und angezündet. Nach Hinweisen von Beobachtern handelte es sich um etwa 50 bis 60 teils Vermummte aus dem linken Spektrum, wie die Polizei mitteilte. Sie feuerten demnach auch Pyrotechnik ab. Mehrere Fensterscheiben einer Außenstelle der Polizei wurden mit Steinen beworfen und beschädigt. Außerdem wurden Weihnachtsbäume und Absperrungen an umliegenden Straßen in Brand gesetzt.

Die Feuerwehr löschte brennende Gegenstände, Polizisten fanden abgebrannte Pyrotechnik. In dem Fall ermittelt der Staatsschutz der Kriminalpolizei wegen Landfriedensbruchs. Bis nach Mitternacht waren Bereitschaftspolizei und auch ein Hubschrauber im Einsatz, eine Straße wurde gesperrt.