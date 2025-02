Erfurt - Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow engagiert sich für die Ansiedlung eines Ausbildungszentrums der Genossenschaft Fair Train für verschiedene Berufe bei Eisenbahnunternehmen. „Die Gespräche laufen, Ostthüringen hat aus meiner Sicht eine gute Ansiedlungschance“, sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. „Es geht um alle Ausbildungsberufe, die mit der Bahn zusammenhängen, bis hin zum Servicebereich wie Köche.“ Auch ein Internat für die Azubis sei im Gespräch.

Sollte es dazu kommen, hätte Thüringen zwei Ausbildungsstandorte für Bahnberufe. Die Deutsche Bahn AG (DB) investiert derzeit in ein bundesweites Weiterbildungszentrum, das in Erfurt entsteht.

Ramelow Aufsichtsratschef der Genossenschaft

Ramelow ist seit Ende Dezember Aufsichtsratsvorsitzender von Fair Train, wie die Genossenschaft mitteilte. Die ehrenamtliche Tätigkeit habe er der Thüringer Staatskanzlei angezeigt, sagte der Linke-Politiker der dpa. Über seine Pläne berichteten auch die Thüringer Funke-Zeitungen.

Die Genossenschaft hat sich nach eigenen Angaben auf die Vermittlung von Fachkräften an Bahngesellschaften sowie die Ausbildung junger Leute für diesen Bereich spezialisiert. Vom Erfolg des Unternehmens profitierten die Mitarbeiter und Genossenschaftsmitglieder, hieß es.

Finanziert werden solle das Ausbildungszentrum von Fair Train. Die Genossenschaft kooperiere bereits jetzt mit verschiedenen Bahngesellschaften und sei zertifiziert für die Ausbildung in verschiedenen Bahnberufen.

In den Vorstand der Genossenschaft wurde in der vergangenen Woche unter anderem der frühere Vorsitzende der Gewerkschaft der Lokführer, Claus Weselsky, gewählt. Ramelow hat Erfahrungen als Schlichter bei Bahn-Tarifkonflikten. Die Genossenschaft wolle sich vor allem als Ausbildungsunternehmen profilieren und so die Zukunft des Schienenverkehrs mitgestalten, so Ramelow.