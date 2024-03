Rund 25.000 Muslime leben in Sachsen-Anhalt. Für sie beginnt der Fastenmonat Ramadan. Nicht für alle Muslime beginnt der Ramadan dabei am selben Tag.

Magdeburg - Für geschätzt 25.000 Muslime in Sachsen-Anhalt beginnt am Abend der Fastenmonat Ramadan. Gläubige Muslime verzichten im Ramadan von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex. Abends kommen sie häufig zum gemeinsamen Fastenbrechen zusammen. Das Fasten während des Ramadans ist eine der fünf Säulen des Islam.

14 Gemeinden zählen inzwischen zum Dachverband der islamischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt, unter anderem in Magdeburg, Stendal, Dessau-Roßlau, Halle, Merseburg und Schönebeck. Auch Krankenhäuser und Gefängnisse haben sich seit Jahren auf die Bedürfnisse von Muslimen eingestellt. So werde etwa Häftlingen in Sachsen-Anhalt die Möglichkeit gegeben, sich am Fasten während des Ramadan zu beteiligen und erst später nach Einbruch der Dunkelheit zu essen, hieß es aus dem Justizministerium.

In Sachsen-Anhalt leben nach Schätzungen rund 25.000 Menschen mit muslimischem Hintergrund, das entspricht knapp über einem Prozent der Menschen in Sachsen-Anhalt. Weltweit leben rund 1,6 Milliarden Muslime. Nicht für alle Muslime beginnt der Ramadan am selben Tag. Je nach Mondkalender oder Auslegung beginnt der Fastenmonat für Gläubige am Sonntagabend oder am Montagabend. Entscheidend ist die Sichtung des Neumondes. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat den ersten Fastentag auf den Montag festgesetzt.