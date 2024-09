Fast drei Jahre fand in Forst kein Rennen statt. Jetzt gehen die Bahnradsportler nach der Sanierung wieder an den Start. Die Bahn in der Lausitz ist schneller als zuvor.

Augenstein ist bei dem ersten Rennen auf der sanierten Bahn in Forst der Favorit.

Forst/Lausitz - Mit den deutschen Derny-Meisterschaften wird am Samstag und Sonntag die modernisierte Radrennbahn im Rad- und Reitstadion in Forst nach zweijähriger Bauzeit wieder in Betrieb genommen. Seit August 2022 war die Fahrbahn der 1906 entstandenen 400-Meter-Piste für 3,568 Millionen Euro saniert worden. Rund 2,5 Millionen Euro steuerte das Bundesministerium für Wohnen Stadtentwicklung und Bauwesen über ein Förderprogramm bei.

Spezieller Harz für Fahrgefühl

„Wir sind sehr, sehr froh, dass es wieder losgehen kann. Wir haben hier ein echtes Schmuckstück bekommen“, sagte Marcel Möbus, Sportlicher Leiter vom Pächter PSV 1893 Forst. 220 Tonnen Stahl wurden auf der 7,5 Meter breiten und in den Kurven bis zu 35 Grad steilen Rennstrecke verbaut. Ein neuer Epoxidharz-Fahrbahnbelag vermittelt ein neues Fahrgefühl. „Die Bahn ist durch die Beschichtung deutlich schneller und homogener als vorher“, sagte Möbus.

Beim ersten Renntag seit Oktober 2021 steht neben dem Herbstpreis der Steher am Sonntag vor allem die deutsche Derny-Meisterschaft im Mittelpunkt. Am Samstag ermitteln zunächst die Frauen ihre Titelträgerin. Erwartet wird ein Duell zwischen Vorjahressiegerin und Olympia-Teilnehmerin Lena Charlotte Reißner (Erfurt) und der World-Tour-Fahrerin Romy Kasper aus Forst. Bei den Männern, die am Sonntag ihren Meister suchen, ist Moritz Augenstein aus Kempten als Vorjahressieger der Favorit.