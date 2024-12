Ein Radfahrer prallt in der Nacht gegen ein Wohnmobil und stürzt. Erst Stunden später wird er entdeckt. Ein Notarzt kann nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Oelsnitz - Ein Radfahrer ist in Oelsnitz (Erzgebirgskreis) gegen ein geparktes Wohnmobil gefahren und hat sich dabei tödlich verletzt. Der 39-Jährige stürzte in der Nacht und wurde erst am Morgen gefunden, wie die Polizei mitteilte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Polizei ermittelt nach der Unfallursache. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann auf winterglatter Straße unterwegs. Nach dem Zusammenstoß mit dem Wohnmobil stürzte er. Das Wohnmobil soll ordnungsgemäß abgestellt worden sein, hieß es.