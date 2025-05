Der Norddeutsche Rundfunk feiert mit einem vielfältigen Konzertprogramm den 75. Geburtstag seines Orchesters in Hannover. In der Saison 2025/26 gehen die Musiker auch auf Reisen.

Hannover - Aus Anlass ihres 75-jährigen Bestehens stellt die NDR Radiophilharmonie ihre im September startende Konzertsaison unter das Motto „Feiern“. Zum Saisonauftakt im Kuppelsaal in Hannover präsentiert das Orchester unter der Leitung von Chefdirigent Stanislaw Kotschanowski Beethovens Neunte Sinfonie. Zudem wird das Auftragswerk „Artefakt“ von Johannes Schachtner uraufgeführt. Insgesamt seien in der Spielzeit 2025/26 drei Uraufführungen geplant, teilte der NDR mit.

Bei ihrer Gründung am 1. Mai 1950 hieß die Radiophilharmonie „Orchester des Senders für Hannover“. Der Sender war damals noch der Nordwestdeutsche Rundfunk. Zum Jubiläum lädt die NDR Radiophilharmonie zum ersten Mal in ihrer Geschichte mit Matthias Goerne einen Artist in Residence ein. Der Bariton sei eine der faszinierendsten Sängerpersönlichkeiten unserer Zeit, hieß es.

Popsänger Joris und Filmkonzert zu „Jurassic Park“

Ein Herzstück der Jubiläumsfeierlichkeiten ist nach Angaben des Senders das Schumann-Tschaikowsky-Festival im Februar 2026. Die Musikerinnen und Musiker planen, die Gemeinsamkeiten der beiden Komponisten der Romantik aufzuspüren.

Auch in der neuen Saison will das Orchester Genre-Grenzen überschreiten. Die Konzertreihe „Freistil“ bietet ein Crossover-Konzert mit dem Popsänger Joris an. Die NDR Radiophilharmonie widmet sich schon seit langer Zeit Filmkonzerten - diesmal spielt sie zu „Jurassic Park“ live to Projection - also während der Film im Großen Sendesaal auf der Leinwand zu sehen ist. Der denkmalgeschützte Konzertsaal im Landesfunkhaus am Maschsee hat etwa 1.200 Sitzplätze für das Publikum.

Neben Dutzenden Konzerten in Hannover ist das Orchester in der Spielzeit 2025/2026 im Sendegebiet des NDR unterwegs. Geplant sind Konzerte in Wolfsburg, Lübeck, Wismar, Clausthal-Zellerfeld, Bremen, Düsseldorf, Braunschweig und Neubrandenburg. Der Vorverkauf für die neue Saison startet am Montag, 19. Mai, um 10.00 Uhr.