Das Radfahren auf dem Fußweg ist einem Mann in Chemnitz zum Verhängnis geworden. Dadurch fiel er Polizisten auf - und die nahmen nicht nur sein Fahrrad genauer unter die Lupe.

Chemnitz - Nach der Fahrt mit einem getunten Fahrrad auf dem Gehweg in Chemnitz sitzt ein 38-Jähriger im Gefängnis. Der Mann war am Sonnabend einer Polizeistreife aufgefallen. Die Polizisten stellten nicht nur einen Motor am Fahrrad fest, mit dem es über Tempo 25 erreichen kann und als dann sogenanntes S-Pedelec unter die Pflichtversicherung fällt. Gegen den Mann lag auch ein Haftbefehl vor, weil er nicht zu einem Gerichtstermin erschienen war, wie die Polizeidirektion Chemnitz informierte.

Der 38-Jährige wurde daraufhin einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Ermittelt wird gegen ihn nun auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Denn die Polizisten fanden auch einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker bei ihm.