Templin - Bei einem Verkehrsunfall in Templin (Landkreis Uckermark) ist eine 80–jährige Radfahrerin schwer am Kopf verletzt worden. Die Frau sei seitlich mit einem Auto kollidiert, erklärte ein Sprecher der Polizei. Durch diese Berührung sei die Frau gestürzt. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist völlig unklar. Nach dem Unfall am Samstag wurde die Frau per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei ermittelt nun.