Ein Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad in Gera geht tragisch aus: Die 75 Jahre alte Radfahrerin stirbt noch am Unfallort.

Radfahrerin stirbt bei Unfall in Gera

Eine 75-Jährige ist bei einem Unfall in Gera gestorben. (Symbolbild)

Gera - Eine 75 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall in Gera gestorben. Die Frau sei am Morgen auf ihrem Fahrrad mit dem Auto eines 70-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei Gera mitteilte. Für die 75-Jährige kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.