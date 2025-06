Ein Auto kommt aus einer Tiefgarage in Berlin-Spandau und erfasst nach Polizei-Angaben eine Radfahrerin. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll sie sogar überrollt worden sein.

Radfahrerin in Spandau von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Auto soll eine Radfahrerin in Spandau überfahren haben (Symbolfoto).

Ein Autofahrer hat eine Radfahrerin in Berlin-Spandau erfasst und schwer verletzt. Der 53-Jährige kam am Samstag mit seinem Wagen aus einer Tiefgarage im Ortsteil Falkenhagener Feld, wie die Polizei mitteilte. Auf der Grundstücksausfahrt soll er dabei die 59-jährige Radlerin angefahren und dann überrollt haben. Rettungskräfte brachten die Frau mit Verletzungen am Oberkörper und einem Arm auf die Intensivstation eines Krankenhauses. Der genaue Hergang des Unfalls war zunächst unklar.