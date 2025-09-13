Ohne Führerschein, ohne Versicherung – und dann auch noch unter Drogeneinfluss: Warum ein Chemnitzer Radfahrer gleich mehrere Anzeigen kassiert.

Die Polizei hat ein getuntes Pedelec in Chemnitz aus dem Verkehr gezogen. (Symbolbild)

Chemnitz - Die Chemnitzer Polizei hat einen Radfahrer mit frisiertem Pedelec erwischt. Bei einer Kontrolle seien an dem E-Bike leistungssteigernde Veränderungen festgestellt worden. Der 24-Jährige habe aber keine Fahrerlaubnis und keinen Versicherungsschutz dafür gehabt, informierte die Polizei. Deswegen wurden Anzeigen erstattet.

Zudem verlief ein Drogentest positiv, was eine weitere Anzeige nach sich zog. Das getunte Fahrrad wurde von den Beamten eingezogen.