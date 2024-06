Königshain - Ein Radfahrer in Königshain (Landkreis Görlitz) ist gestürzt, in einen Fluss gefallen und dort gestorben. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, war der 52-Jährige am Montagmittag auf der Dorfstraße unterwegs, als er wegen eines gesundheitlichen Problems von der Straße abkam, in die Böschung stürzte und im Königshainer Wasser landete. Der Mann sei noch in dem Bach gestorben. Welche Art von gesundheitlichem Problem den Sturz verursacht hat, konnte die Sprecherin nicht sagen. Auch, ob der Mann infolge des gesundheitlichen Problems oder aufgrund des Sturzes starb, war zunächst unklar.