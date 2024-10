Ein Radfahrer ist in der Nähe von Papenburg bei der Kollision mit einem Lastwagen tödlich verletzt worden. (Symbolfoto)

Surwold/Papenburg - Beim Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Lastwagen ist am Morgen in der Nähe des emsländischen Papenburg ein Radfahrer tödlich verletzt worden. Der 21-Jährige war nach Mitteilung der Polizei auf einem Radweg entlang einer Landesstraße von Papenburg kommend in Richtung Surwold unterwegs.

An der Kreuzung zur Bundesstraße 401 habe er die Radfahrerfurt zum Überqueren genutzt, hieß es. Dabei wurde er von dem Lastwagen erfasst, der von einem 32 Jahre alten Mann gesteuert wurde. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen starb der 21-Jährige noch am Unfallort.