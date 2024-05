Saalfeld - Ein 61 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Saalfeld gestorben. Zur genauen Unfallursache werde noch ermittelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Unfall habe sich am Dienstagmorgen zwischen dem Güterbahnhof und einer Auffahrt zu einer Bundesstraße ereignet.