Anfang der Woche wird ein Senior auf seinem Fahrrad von einer Autofahrerin in ihrem Wagen erfasst. Nun erlag er seinen Verletzungen.

Berlin - Ein Radfahrer ist in Berlin-Müggelheim im Südosten der Hauptstadt von einem Auto angefahren worden und wenige Tage später im Krankenhaus gestorben. Eine Autofahrerin erfasste den 86 Jahre alten Radler am Montagmorgen beim Abbiegen auf den Müggelheimer Damm, wie die Polizei mitteilte. Demnach stürzte der Senior und zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Den Angaben zufolge wurde er in eine Klinik gebracht, in der er in der Nacht zu Donnerstag seinen Verletzungen erlag. Die Polizei ermittelt nach der Unfallursache. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Radfahrer Vorfahrt.