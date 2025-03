Eine Verkehrskontrolle in Oschersleben hält einen 40-jährigen Radfahrer an. Beim Fluchtversuch prallt der Mann gegen den Streifenwagen.

Radfahrer mit Drogen in der Tasche festgenommen

Ein Fahrradfahrer ist mit Drogen in der Tasche festgenommen worden. (Symbolbild)

Oschersleben - Bei einer Verkehrskontrolle in Oschersleben (Landkreis Börde) ist ein Fahrradfahrer mit über 100 Gramm Betäubungsmittel in der Tasche festgenommen worden. In der Nacht zum Freitag wollten Beamte den Fahrradfahrer aufhalten und parkten ein Polizeiauto auf dem Gehweg, um ihn zu stoppen, wie die Polizei mitteilte. Der 40-Jährige wich aus, prallte dabei gegen den Außenspiegel des Autos und stürzte. Laut den Angaben stand er anschließend wieder auf und versuchte, zu Fuß zu fliehen.

Die Beamten stellten ihn schließlich und fanden Betäubungsmittel, Bargeld im Wert von 500 Euro und Pfefferspray in seinem Beutel. Der Beschuldigte sei aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und vorläufig festgenommen worden.