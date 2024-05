Osnabrück - Ein Fahrradfahrer ist in der Nacht zu Freitag in Osnabrück tödlich verunglückt. Er sei ersten Erkenntnissen zufolge in einer scharfen Kurve auf einer abschüssigen Straße geradeaus in die Böschung gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Dort sei der Fahrer mit einem Baumstumpf kollidiert und gestürzt. Dem Sprecher zufolge erlag er noch vor Ort seinen Verletzungen. Zu Alter und Geschlecht gab es zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.