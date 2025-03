Geithain - Ein Fahrradfahrer ist in Geithain im Landkreis Leipzig bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Der Mann habe am Mittwoch das Auto übersehen, das Vorfahrt hatte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Radfahrer habe schwerste Verletzungen erlitten und sei noch am Unfallort gestorben. Die Identität des Unfallopfers sei noch nicht endgültig geklärt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.